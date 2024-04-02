Буде більше часу на дитину і Боголюбова? Джапарову звільнили з посади у Кабміні
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У березні вона народила третю дитину
Рішенням Кабінету міністрів було звільнено з посади першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарову. У лютому її було призначено постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.
Про рішення Кабміну повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Вона обіймала цю посаду з 202 року.
"Звільнено Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України", — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що після оприлюднення інформації про призначення Джапарової постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні зʼявилась інформація, що разом із нею за кордон їде її коханець та друг одіозного олігарха Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов.
У березні Еміне Джапарова народила доньку від 62-річного українського бізнесмена та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова. Попри бажання народити дитину у Відні, пологи пройшли у Києві, пишуть ЗМІ. Зазначається, що чутки про вагітність посадовиці почали поширюватись ще торік. Зараз же ЗМІ пишуть, що пара вже уклала шлюб.
Що ще відомо про Еміне Джапарову
- Раніше працювала журналістом. Володіє англійською, кримськотатарською, турецькою та іспанською мовами.
- У 2015-2016 роках — радник міністра інформаційної політики Криму.
- У 2016-2019 роках — перша заступниця міністра інформаційної політики.
- З 10 червня 2020 року — перша заступниця міністра закордонних справ.
- 14 липня 2020 року Указом Президента України призначена представником України в Національній комісії України у справах ЮНЕСКО.
Раніше "Телеграф" писав, що Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. Тепер його місце посідає Олександр Литвиненко.