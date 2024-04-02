Буде більше часу на дитину і Боголюбова? Джапарову звільнили з посади у Кабміні

У березні вона народила третю дитину

Рішенням Кабінету міністрів було звільнено з посади першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарову. У лютому її було призначено постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.

Про рішення Кабміну повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Вона обіймала цю посаду з 202 року.

"Звільнено Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що після оприлюднення інформації про призначення Джапарової постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні зʼявилась інформація, що разом із нею за кордон їде її коханець та друг одіозного олігарха Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов.

У березні Еміне Джапарова народила доньку від 62-річного українського бізнесмена та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова. Попри бажання народити дитину у Відні, пологи пройшли у Києві, пишуть ЗМІ. Зазначається, що чутки про вагітність посадовиці почали поширюватись ще торік. Зараз же ЗМІ пишуть, що пара вже уклала шлюб.

Що ще відомо про Еміне Джапарову

Раніше працювала журналістом. Володіє англійською, кримськотатарською, турецькою та іспанською мовами.

У 2015-2016 роках — радник міністра інформаційної політики Криму.

У 2016-2019 роках — перша заступниця міністра інформаційної політики.

З 10 червня 2020 року — перша заступниця міністра закордонних справ.

14 липня 2020 року Указом Президента України призначена представником України в Національній комісії України у справах ЮНЕСКО.

Раніше "Телеграф" писав, що Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. Тепер його місце посідає Олександр Литвиненко.