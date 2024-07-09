Удар по "Охматдиту" розкритикував навіть "друг" Путіна: запропонував Україні допомогу

Країна готова прийняти на лікування українських дітей

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відомий своїми проросійськими поглядами засудив атаку росіян на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Про це він сказав у телефонній розмові з українським колегою Денисом Шмигалем.

Прем’єр-міністр України у своєму Telegram-каналі розповів про деталі розмови з Фіцо. Шмигаль зазначив, що поінформував словацького прем'єра про російську атаку по цивільній інфраструктурі, внаслідок якої десятки людей загинули, більше півтори сотні поранено.

"Розповів про руйнування "Охматдиту". Роберт Фіцо засудив цю атаку. Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями. Вдячні за цю підтримку. Дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя", — написав голова українського уряду.

Шмигаль подякував Словаччині за участь у Саміті миру, а також за послідовну підтримку на євроінтеграційному треку, зокрема підтримку рішення ЄС про відкриття переговорів щодо членства нашої держави. Сторони також обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час міжурядових консультацій у квітні цього року.

"Маємо значний прогрес у цьому напрямку. Домовились провести третє спільне засідання урядів восени в Україні", — підкреслив український прем'єр.

Нагадаємо, що вранці 8 липня Росія обстріляла Україну ракетами. Серед зруйнованих об’єктів у Києві виявилася і дитяча лікарня "Охматдит", в якій лікують ракових хворих та інші серйозні захворювання.