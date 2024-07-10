Отказ в отсрочке, если не прошел ВВК: возможно ли это

Четкий ответ дала адвокат

Некоторые военнообязанные в Украине могут получить отсрочку от службы. Однако откажут ли в предоставлении отсрочки из-за отсутствия информации о состоянии здоровья по заключению ВЛК?

Адвокат Дарья Тарасенко говорит, что это не может быть аргументом для того, чтобы лицу не предоставили отсрочку от мобилизации. Она подкрепляет свои слова ситуацией с судебной практикой и Постановлением 560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

"Суд отмечает, что нарушение военнообязанными требований правил военного учета влечет следование ответственности по закону и не может быть основанием для отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на которую истец имеет право в соответствии с законом. Таким образом, не прохождение истцом военно-врачебной комиссии для определения степени пригодности к военной службе, что определенная основанием отказа истцу не основывается на требованиях законодательства и признается судом противоправной", — разъясняет она.

Поэтому, как она резюмирует, что Постановление 560 прямо запрещает направлять на ВЛК военнообязанных лиц, обратившихся в ТЦК с заявлением об оформлении отсрочки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого призовут на службу после 16 июля и какие специальности нужны в ВСУ.