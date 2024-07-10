Джерела підтверджують: голова Мін’юсту Малюська зібрався у відставку, хто його замінить

В уряді назріває низка кадрових перестановок

Голова Мін’юсту Денис Малюська нібито підписав заяву про відставку із відкритою датою. Однак її поки що не пустили в роботу.

Замінити його на посаді може нинішня віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина. Про це пише УП.

Джерела "Телеграфу" у Кабміні підтвердили ймовірність відставки Дениса Малюськи.

"Ця відставка вже рік як обговорюється. І він у ОП мав йти, але не захотів ", — розповіли журналістам.

Проте остаточного рішення ще немає.

У разі прийняття відставки Дениса Малюськи Стефанишина може обійняти одразу дві посади. Її планують призначити віце-прем’єром з євроінтеграції та міністром юстиції одночасно.

ЗМІ пишуть, що заява про відставку нинішнього міністра юстиції, про яку зараз йдеться, була написана ще навесні. А ймовірність призначення віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної на посаду міністра юстиції – 50 на 50.

Крім того, на Банковій також розглядають варіант відправки у відставку майже всього уряду. "Потенційних змін у Кабміні настільки багато, що навіть без зміни Шмигаля їх достатньо, щоб говорити про глобальне перезавантаження уряду", — зазначають джерела УП.

Видання пише, що є можливість заміни міністра соцполітики Оксани Жолнович і не виключено звільнення віце-прем’єрки з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук. Співрозмовники УП кажуть, що Верешук "давно втомила офіс президента", але їй поки що не знайшли іншої посади.

Раніше "Телеграф" писав, що Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прокоментував чутки про свою можливу відставку, які з’являються у медіапросторі.