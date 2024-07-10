Источники подтверждают: глава Минюста Малюська собрался в отставку, кто его заменит

В правительстве назревает ряд кадровых перестановок

Глава Минюста Денис Малюська якобы подписал заявление об отставке с открытой датой. Однако его в ход пока не пустили.

Заменить его на должности может нынешняя вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом пишет УП.

Источники "Телеграфа" в Кабмине подтвердили вероятность отставки Дениса Малюськи.

"Эта отставка уже год как обсуждается. И он в ОП должен был идти, но не захотел", — рассказали журналистам.

Однако окончательного решения еще нет.

В случае принятия отставки Дениса Малюськи, Стефанишина может занять сразу две должности. Ее планируют назначить вице-премьером по евроинтеграции и министром юстиции одновременно.

СМИ пишут, что заявление об отставке нынешнего министра юстиции, о котором сейчас идет речь, было написано ещё весной. А вероятность назначения вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на должность министра юстиции — 50 на 50.

Кроме прочего, на Банковой также рассматривают вариант отправки в отставку почти всего правительства. "Потенциальных изменений в Кабмине настолько много, что даже без смены Шмыгаля их достаточно, чтобы говорить о глобальной перезагрузке правительства", — отмечают источники УП.

Издание пишет, что есть вероятность замены министра соцполитики Оксаны Жолнович и не исключено увольнение вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук. Собеседники УП говорят, что Верещук "давно утомила офис президента", но ей пока не нашли другой должности.

Ранее "Телеграф" писал, что Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой прокомментировал слухи о своей возможной отставке, которые появляются в медиапространстве.