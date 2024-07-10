Спілкування без обмежень: українців порадували новиною про роумінг у ЄС, деталі

До проєкту долучилися 22 європейські та 7 українських операторів

Доступні тарифи від домашніх операторів діятимуть за кордоном ще впродовж року. Українці, які перебувають у країнах ЄС, зможуть і надалі користуватися роумінгом без додаткових доплат.

Про це повідомили на Урядовому порталі. Зазначили, що Спільну заяву операторів ЄС та України продовжено ще на рік. До неї долучилися 22 європейські та 7 українських операторів (3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega, Vodafone Ukraine).

"Спільну заяву про доступний роумінг українські та європейські оператори підписали у квітні 2022 року. Паралельно Україна працює над інтеграцією в зону роумінгу ЄС на постійній основі. У червні 2024 року Президент підписав відповідний закон, який дозволить українцям не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Такі ж умови надаватимуть користувачам європейських операторів, які подорожують в Україну", — йдеться в повідомленні.

Для того, щоб єдина роумінгова зона запрацювала на постійні основі, українське законодавство має оцінити ЄС. Після чого Україна зможе приєднатися до політики ЄС Роумінг як вдома (Roam like at home), яка поширюватиметься на всіх операторів Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що з 1 липня для українців у Польщі почали діяти нові правила. Вимоги по строках отримання PESEL стали більш суворими. Також скасовано виплати полякам за прихисток українців і висунуто додаткові вимоги для українських дітей.