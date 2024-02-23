Подорожувати буде простіше: Рада прийняла законопроєкт про роумінгову зону

Це ще один потужний крок до євроінтеграції та створення єдиного цифрового ринку з ЄС

У п'ятницю, 23 лютого, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону. Українці, які подорожуватимуть країнами ЄС, зможуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу протягом 4 місяців.

Європейські мандрівники також користуватимуться домашніми тарифами. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Законопроєкт № 10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу" ухвалено в першому читанні", — йдеться у повідомленні.

Це ще один потужний крок до євроінтеграції та створення єдиного цифрового ринку з ЄС.

"Дякуємо Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації та всім учасникам робочої групи й очікуємо ухвалення законопроєкту народними депутатами України загалом", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що в Мінцифрі анонсують шлюби онлайн для українців. Послуга з'явиться найближчим часом. Вона стане унікальною для всього світу.