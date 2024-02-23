Рус

Подорожувати буде простіше: Рада прийняла законопроєкт про роумінгову зону

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Подорож за кордон
Подорож за кордон. Фото robota.ua

Це ще один потужний крок до євроінтеграції та створення єдиного цифрового ринку з ЄС

У п'ятницю, 23 лютого, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону. Українці, які подорожуватимуть країнами ЄС, зможуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу протягом 4 місяців.

Європейські мандрівники також користуватимуться домашніми тарифами. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Законопроєкт № 10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу" ухвалено в першому читанні", — йдеться у повідомленні.

Це ще один потужний крок до євроінтеграції та створення єдиного цифрового ринку з ЄС.

"Дякуємо Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації та всім учасникам робочої групи й очікуємо ухвалення законопроєкту народними депутатами України загалом", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що в Мінцифрі анонсують шлюби онлайн для українців. Послуга з'явиться найближчим часом. Вона стане унікальною для всього світу.

Теги:
#Роумінг в ЄС #Михайло Федоров #Мінцифри