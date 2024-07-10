Общение без границ: украинцев порадовали новостью о роуминге в ЕС, детали

К проекту присоединились 22 европейских и 7 украинских операторов

Доступные тарифы от домашних операторов будут действовать за границей еще в течение года. Украинцы, находящиеся в странах ЕС, смогут и дальше пользоваться роумингом без дополнительных доплат.

Об этом сообщили на правительственном портале. Совместное заявление операторов ЕС и Украины продлено еще на год. К ней присоединились 22 европейских и 7 украинских операторов (3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega, Vodafone Ukraine).

"Совместное заявление о доступном роуминге украинские и европейские операторы подписали в апреле 2022 года. Параллельно Украина работает над интеграцией в зону роуминга ЕС на постоянной основе. В июне 2024 года Президент подписал соответствующий закон, который позволит украинцам не платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС. Такие же условия будут предоставлять пользователям европейских операторов, путешествующих в Украину", — говорится в сообщении.

Для того чтобы единая роуминговая зона заработала на постоянной основе, украинское законодательство должно оценить ЕС. После чего Украина сможет присоединиться к политике ЕС Роуминг как дома (Roam like at home), которая будет распространяться на всех операторов Европейского Союза.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что с 1 июля для украинцев в Польше начали действовать новые правила. Требования по срокам получения PESEL стали более серьезными. Также отменены выплаты полякам за убежище украинцев и выдвинуты дополнительные требования для украинских детей.