Цю помилку робить кожен: редакторка розповіла, в чому різниця між "уламком" і "осколком"

Це пояснення допоможе зрозуміти сенс слів

Редакторка Ольга Васильєва пояснила різницю та особливості тлумачення слів "осколок" та "уламок". Адже друге слово інколи зараховують до росіянізмів.

"Телеграф", посилаючись на редакторку розповів, яка різниця в цих словах. Вона наголошує, що деякі ЗМІ так бояться росіянізмів, що аж зарахували до них слово осколок. Але за її словами, в російській мові є і осколок, і обломок.

Васильєва пояснює, що осколок – це відбитий, відколений шматок чого-небудь твердого. Уламок – відбитий, відламаний шматок чого-небудь або частина чогось розбитого, поламаного, зруйнованого.

Тому, аби відчути різницю у значенні, редакторка пропонує послуговуватись наступною підказкою:

"Осколок — відколений; уламок — відламаний. Вогнепальне поранення осколкове, а не уламкове. А коли люди опиняються під завалами будівель, то отримують уламкові поранення (не тільки під час воєнних дій, а й, скажімо, під час землетрусу)".

"Натомість спробуй-но відламати щось від снаряда — він може тільки розколотися. І саме так подає тлумачний словник одне зі значень слова осколок: Дрібна частинка бомби, снаряда, міни і т. ін., що відколюються під час вибуху", – пише Васильєва.

Що стосується ракети, то вона має як бойову частину, що дає осколки, так і сам корпус, що дає уламки. Тому редакторка робить висновки, що отримати пошкодження можна і від того, і від того.

Вона також наводить інше тлумачення: "Осколковий, а, е, спец. // Утворений осколком, завданий осколком. Осколкова рана. Не уламкова. На фронті переважно осколкові".

На прикладі вона згадала Григорія Тютюнника: "Тимко побачив нашого бійця, що біг без шапки і шинелі, він правою рукою підтримував відбиту осколком щелепу".

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