Без летнего и зимнего времени: Рада в ближайшее время рассмотрит затяжной законопроект

Этот вопрос поднимался с 2019 года

В Украине в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время. В случае принятия решения осенью и весной не придется переводить часы на время назад или вперед.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, он будет поддерживать данную инициативу.

"Согласно предыдущей повестке дня на ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит уже во втором чтении законопроект Спикера #4201, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот", — говорится в сообщении.

Заметим, что с 2019 года в Украине активно поднимался вопрос об отмене перевода времени. Тогда же это обсуждал и Европейский Союз, что подтолкнуло украинских нардепов.

Однако в 2021 году ВР не поддержала законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". По этому документу в Украине должно было остаться зимнее время и отмениться переход на летнее. Тогда же законопроект был направлен на доработку в Комитет по экономическому развитию. В октябре 2021 года нардеп Руслан Стефанчук, автор документа, заявил, что народные депутаты вернутся к обсуждению вопроса позже.

В октябре 2023 рассмотрение отмены перехода на зимнее время возобновили, одной из причин стало то, что после перехода в Украине увеличивается потребление электроэнергии. Однако вопрос второго чтения не поднимался до 2024 года, в то же время, по словам Железняка, рассмотрение состоится в скором времени.

Напомним, некоторые страны ЕС отказались от перевода часов, однако все члены Союза планируют это сделать в 2026 году.

Ранее "Телеграф" писал, что Рада в ближайшее время вернется к кадровым вопросам.