Рада хоче підняти штраф за прослуховування російської музики: хто і скільки буде платити

Він може вирости у 365 разів

В Україні пропонують збільшити штраф за прослуховування російської музики у громадських місцях. Зараз його розмір складає 70 гривень, але може збільшитись до 5100 – 25500 грн.

Про це йдеться у законопроєкті під назвою "Про внесення змін до ст. 155 Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства установами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора". На сайті Верховної Ради України є його карточка під номером 9547.

У разі прийняття цього законопроєкту, розмір штрафу збільшиться до 5100 – 25500 грн, тобто у 73 – 365 разів. Платити доведеться керівникам закладів сфери послуг, торгівлі та громадського харчування.

Зазначимо, що цей законопроєкт був зареєстрований ще минулого року. Необхідність збільшення штрафів обговорюють з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

1 серпня 2023 року законопроєкт зареєстрували, а наступного дня віддали на розгляд. Його включили до порядку денного лише 6 лютого 2024 року. Проте наразі невідомо, коли відбудеться голосування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи збираються депутати знижувати максимальну планку мобілізаційного віку. До цього у мережі поширились чутки, що після 50 років мобілізувати не будуть.