Як оновити дані у ЦНАП: є покрокова інструкція дій та список документів

Як актуалізувати інформацію про себе

16 липня — кінцева дата, коли військовозобов'язані мають оновити свої дані в ТЦК чи ЦНАПі, згідно зі новим законом про мобілізацію. А от як це можна зробити, не всі знають.

Знайти центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) можна за допомогою мапи, яка була отприлюднена у Мінцифри. Як правильно оновити свої дані, ділиться "24 Канал".

Спочатку військовозобов'язаному українцю треба взяти з собою паспорт, РНОКПП (ІПН) та мобільний телефон, а потім:

знайти найближчий ЦНАП за допомогою мапи, яку оприлюднило Міністерство цифрової трансформації України;

обрати населений пункт та знайти найбільш зручне для вас відділення ЦНАПу;

записатись на прийом (в онлайн чи офлайн форматі), на сайті чи прийшовши до центру;

показати документи та мобільний телефон працівнику, а також вкзаати актуальне місце проживання та, за бажанням, електронну адресу;

отримати підтвердження про внесення даних до бази і забрати паперовий витяг із печаткою та підписом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який вигляд матиме повістка після 16 липня і чи можна її оскаржити.