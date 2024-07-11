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Як оновити дані у ЦНАП: є покрокова інструкція дій та список документів

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Як актуалізувати інформацію про себе Новина оновлена 11 липня 2024, 12:21
Як актуалізувати інформацію про себе. Фото Відкриті джерела

Як актуалізувати інформацію про себе

16 липня — кінцева дата, коли військовозобов'язані мають оновити свої дані в ТЦК чи ЦНАПі, згідно зі новим законом про мобілізацію. А от як це можна зробити, не всі знають.

Знайти центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) можна за допомогою мапи, яка була отприлюднена у Мінцифри. Як правильно оновити свої дані, ділиться "24 Канал".

Спочатку військовозобов'язаному українцю треба взяти з собою паспорт, РНОКПП (ІПН) та мобільний телефон, а потім:

  • знайти найближчий ЦНАП за допомогою мапи, яку оприлюднило Міністерство цифрової трансформації України;
  • обрати населений пункт та знайти найбільш зручне для вас відділення ЦНАПу;
  • записатись на прийом (в онлайн чи офлайн форматі), на сайті чи прийшовши до центру;
  • показати документи та мобільний телефон працівнику, а також вкзаати актуальне місце проживання та, за бажанням, електронну адресу;
  • отримати підтвердження про внесення даних до бази і забрати паперовий витяг із печаткою та підписом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який вигляд матиме повістка після 16 липня і чи можна її оскаржити.

Теги:
#Дані #Мобілізація #ЦНАП