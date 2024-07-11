Як мобілізують українців у 59 років: що потрібно знати та чи існують винятки

Українцям розповіли, у яких випадках можуть мобілізувати за рік до граничного віку

Усі військовозобов’язані чоловіки мають оновити дані до ТЦК до 16 липня. Це стосується і чоловіків віком 59 років, оскільки військовозобов’язаними вважаються громадяни з 18 до 60 років. Однак у 59 років не всі чоловіки годяться для служби у ЗСУ.

"Телеграф" спробував розібратися у цьому питанні. У Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу" визначено граничний вік для мобілізації та перебування у запасі та він складає:

для рядового та сержантського складу – до 60 років;

для молодшого та старшого офіцерського складу – до 65 років;

для найвищого офіцерського складу – до 70 років.

Тобто чоловік у 59 років згідно з чинним законодавством підлягає мобілізації. Але тільки в тому випадку, якщо немає відстрочки або броні, він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і у нього не знайшли серйозних проблем зі здоров’ям. Загалом ТЦК намагаються призвати молодших громадян, але серйозний відсоток чоловіків цього віку прийшли до ЗСУ добровольцями.

Крім того, як правило, у 59 років можуть мобілізувати людину, якщо вона має серйозний бойовий досвід, специфічні навички або унікальну військову спеціальність, які необхідні на війні. Також мобілізації в такому віці можуть підлягати високопоставлені офіцери, чий досвід командування необхідний для управління, технічні фахівці з обслуговування складної військової техніки, медики, інструктори, стратеги з аналітиками або логістичні фахівці. До того ж коли оголошено загальну мобілізацію, то в армію намагаються набрати максимальну кількість людей як молодих, так і граничного призовного віку.

Але слід зазначити, що конкретні правила мобілізації можуть змінюватися залежно від різних факторів: ситуації на фронті, рішення командування, стану здоров’я військовозобов’язаного і так далі.

Щодо звільнення зі служби, якщо боєць у 59 років уклав контракт із ЗСУ, то після досягнення 60 років він має право його розірвати. Це прописано у законодавстві та новому законі про мобілізацію. При цьому вищий офіцерський склад має право на звільнення до 65 років. При цьому у 60 років він має пройти ВЛК та отримати дозвіл на подальше проходження служби, якщо немає критичних проблем зі здоров’ям.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки має бути дітей у жінки, щоби не ставати на військовий облік. Ця норма стосується добровільної мобілізації.