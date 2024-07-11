Дания профинансирует производство 18 украинских САУ "Богдана", — Минобороны страны

Первые 18 украинских самоходных артиллерийских установок 2С22 "Богдана", которые спонсирует Дания, поступят в Украину в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Минобороны Дании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что помощь в производстве этого оружия основывается на рекомендациях Министерства обороны Украины и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что такие заказы имеют очевидные логистические преимущества и в то же время способствуют развитию оборонной промышленности в Украине.

"Я надеюсь, что больше стран будут следовать датской модели закупок в Украине. Возможности украинцев производить оборудование больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас", — отметил глава Минобороны Дании.

Справка

2С22 "Богдана" — это украинская самоходная артиллерийская установка. Калибр пушки – 155 мм, что соответствует стандартам НАТО.

Ее производство началось еще в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.

САУ завершила боевые испытания в январе 2022 года, а боевое крещение получила в июне того же года во время боя за остров Змеиный в Черном море. Гаубица уничтожила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", использовавшийся российской армией для прикрытия острова, а также уничтожить радиолокационную станцию.