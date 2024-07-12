Ексрадник міністра оборони розповів, до чого може призвести руйнування Київської ГЕС

Він також припустив, як на злочин росіян відреагують у світі

У російському МЗС заявили, що Україна нібито готує підрив дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити в цьому РФ. І хоч вже в Центрі протидії дезінформації сказали, що у Росії не вистачить ресурсів, проте ексрадник міністра оборони Олександр Хара каже, що необхідно бути готовими до будь-якого розвитку подій в цій ситуації.

Про це він заявив в ефірі День.Live. За його словами, якщо РФ все ж атакує Київську ГЕС, то через підтоплення лівого берега може бути багато жертв.

"Буде катастрофа для лівого берега. І ми знаємо, що він фактично є на піску і не дай Боже буде підтоплення, то буде велика кількість жертв", — сказав він, додавши: "Чи буде реакція світу? Ну, не знаю. Після того, як росіяни зруйнували Каховську ГЕС, світ проковтнув це. Можливо, Каховська дамба знаходилася дуже далеко, але, не дай Боже, якщо щось станеться в Києві, то буде інша реакція".

Що передувало

У п'ятницю, 12 липня, прессекретарка Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова зробила чергову тривожну та цинічну заяву. Вона звинуватила Україну у підготовці знищення дамб Київської гідроелектростанції (ГЕС) та Канівського водосховища.

Варто додати, що Україна не може готувати руйнування дамб, бо це призведе до затоплення Києва та інших міст. Імовірно, так окупанти погрожують новими терактами.

Натомість в ЦПД кажуть, що заяви Росії про нібито підрив дамб у Києві та Каневі – це спроба залякати українців. Паралельно з цим РФ намагається вкидати в українське суспільство наративи про "мир за будь-яку ціну", тобто капітуляцію України. Таким чином ворог сподівається, що під впливом ІПСО українці вимагатимуть від влади піти на поступки РФ аби закінчити війну.

Раніше в коментарі "Телеграфу" військовий експерт публіцист та історик Михайло Жирохов розповів, чи варто боятися за Київську ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС

Рік тому в ніч на 6 червня росіянами було зруйновано дамба Каховської ГЕС у пониззі Дніпра. Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію в замінуванні та підриві дамби. Натомість очільник Кремля Володимир Путін, який окупував більшу частину території під час своєї війни та анексував Херсонську область, стверджував, що Україна сама зруйнувала дамбу, обстрілявши з ракетних установок.

Добрих 18 кубічних кілометрів води витекло протягом приблизно чотирьох днів і затопило понад 80 населених пунктів на шляху до Чорного моря. Постраждало понад 80 000 гектарів – приблизно площа Берліна. Понад 60 людей загинули та сотні отримали поранення; сотні тисяч втратили свої речі. Загинули десятки тисяч тварин. Близько мільйона людей також втратили доступ до чистої води. У жовтні уряд оцінив збитки приблизно в 12,9 млрд євро.

Раніше в коментарі "Телеграфу" військовий експерт публіцист та історик Михайло Жирохов розповів, чи варто боятися за Київську ГЕС.