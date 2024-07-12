Экс-советник министра обороны рассказал, к чему может привести разрушение Киевской ГЭС

Он также предположил, как на преступление россиян отреагируют в мире

В российском МИД заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить в этом РФ. И хотя уже в Центре противодействия дезинформации сказали, что у России не хватит ресурсов, однако экс-советник министра обороны Александр Хара говорит, что необходимо быть готовым к любому развитию событий в этой ситуации.

Об этом он заявил в эфире День Live. По его словам, если РФ все же атакует Киевскую ГЭС, то из-за подтопления левого берега может быть много жертв.

"Будет катастрофа для левого берега. И мы знаем, что он фактически есть на песке и не дай Бог будет подтопление, это будет большое количество жертв", — сказал он, добавив: "Будет ли реакция мира? Ну, не знаю. Как россияне разрушили Каховскую ГЭС, мир проглотил это. Возможно, Каховская дамба находилась очень далеко, но, не дай Бог, если что-то произойдет в Киеве, то будет другая реакция".

Что предшествовало

В пятницу, 12 июля, пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сделала очередное тревожное и циничное заявление. Она обвинила Украину в подготовке уничтожения дамб Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) и Каневского водохранилища.

Следует добавить, что Украина не может готовить разрушение дамб, потому что это приведет к затоплению Киева и других городов. Вероятно, так оккупанты угрожают новыми терактами.

В то же время в ЦПД говорят, что заявления России о якобы подрыве дамб в Киеве и Каневе – это попытка запугать украинцев. Параллельно с этим РФ пытается вбрасывать в украинское общество нарративы о "мире любой ценой", то есть капитуляции Украины. Таким образом, враг надеется, что под влиянием ИПСО украинцы будут требовать от власти пойти на уступки РФ, чтобы закончить войну.

Подрыв Каховской ГЭС

Год назад в ночь на 6 июня россиянами была разрушена дамба Каховской ГЭС в низовьях Днепра. Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в заминировании и подрыве дамбы. Глава Кремля Владимир Путин, который оккупировал большую часть территории во время своей войны и аннексировал Херсонскую область, утверждал, что Украина сама разрушила дамбу, обстреляв из ракетных установок.

Добрых 18 кубических километров воды утекло около четырех дней и затопило более 80 населенных пунктов на пути к Черному морю. Пострадали более 80 000 гектаров – примерно площадь Берлина. Более 60 человек погибли и сотни получили ранения; сотни тысяч потеряли свои вещи. Погибли десятки тысяч животных. Около миллиона человек также лишились доступа к чистой воде. В октябре правительство оценило ущерб примерно в 12,9 млрд евро.

Ранее в комментарии "Телеграфу" военный эксперт публицист и историк Михаил Жирохов рассказал, стоит ли бояться за Киевскую ГЭС.