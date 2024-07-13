В Україні продають "посвідчення волонтера" для захисту від ТЦК: "Телеграф" дізнався, чи вони працюють

Є лише два офіційні документи, які не викликають питань у ТЦК

На популярній в Україні платформі онлайн-оголошень продають посвідчення волонтера. Цей документ видають за "оберіг від ТЦК" та розписують інші його переваги.

"Телеграф" поспілкувався на цю тему зі спікером Полтавського обласного ТЦК та СП майором Романом Істоміним та дізнався, чи працюють такі посвідчення насправді.

В оголошенні сказано, що якщо надати волонтерське посвідчення ТЦК, то повістку нібито не випишуть. Сам документ нібито справжній і ніяка не підробка. Людина вступає до справжнього Благодійного фонду та стає волонтером. Оплата відбувається за фактом отримання посвідчення, але в оголошенні не вказано суму. Крім порятунку від ТЦК, таке посвідчення дає право пересуватися в комендантську годину і їздити в смузі для спецтранспорту.

"Без розводу та обману. Оплата при отриманні. Для замовлення пишіть або дзвоніть", — сказано в оголошенні.

Роман Істомін зазначив, що такий документ точно не врятує від вручення повістки, оскільки ТЦК перевіряють насамперед військово-облікові документи громадянина та звіряють дані із системою "Оберіг". Якщо щось не збігається, то чоловіка відправляють на оновлення даних, якщо все гаразд, то відпускають.

Також речник Полтавського ТЦК нагадав, що в Україні існує кримінальна відповідальність за підробку документів. При цьому є два документи, при пред’явленні яких співробітники ТЦК не мають жодних питань.

"Є документи, з якими відразу бажаємо "доброго дня" — військовий квиток та посвідчення офіцера. Перевіряв на собі – показую посвідчення офіцера і всі питання одразу зникають, ввічливо розходимося", — підсумував Роман Істомін.

Також "Телеграф" розповідав про те, які "засоби захисту" від ТЦК пропонують українцям. У мережі можна зустріти багато дивних пропозицій, які, на думку авторів, мають урятувати від мобілізації.