Не витримав спеки: у Черкасах серед дня вибухнув автомобіль (відео)

Не лише люди страждають від високої температури, а й техніка

Україна продовжує страждати від аномальної спеки, що вже призвело до низки позаштатних ситуацій. Наприклад, у Черкасах через це вибухнув автомобіль.

Згідно з даними "Труха Черкаси", інцидент стався на Одеській вулиці. Очевидці стверджують, що в салоні був кисневий балон, який через спеку не витримав внутрішнього тиску.

"У салоні автомобіля знаходився кисневий балон, який перегрівся та вибухнув. Сталося це вчора біля "М’ясного дому". Слава Богу, ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Водночас "Смолоскип" пише, що подібна подія не поодинока. Прикладом цього є ситуація в Києві, де спалахнув трамвай.

Варто зазначити, що Україна знаходиться у самому центрі температурної аномалії, а стовпчики термометра у всіх областях піднялися вище за +30 градусів. При цьому найспекотніше в центральних і західних областях.

При цьому синоптики в цілому можуть лише розчарувати любителів прохолоди, оскільки швидше за все ця спека продовжуватиметься аж до останнього тижня липня.

Варто зазначити, що днями в Києві було встановлено три температурні рекорди. Там зафіксували максимальну температуру повітря в 34,2°С, що на 0,5°С вище за попередній рекордний показник 1885 року.