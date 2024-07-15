Після скарги "Пташки": Сирський відправив перевірку до 59-ї бригади на тлі скандалу з комбригом

Нещодавно парамедик надала ситуації розголосу

Головком ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про перевірку командування 59-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМПБр) імені Якова Гандзюка. Це стало наслідком громадського резонансу, що викликало відкрите звернення парамедика Катерини "Пташки" Поліщук до президента України Володимира Зеленського із проханням перевірити дії командування бригади.

"З метою перевірки ситуації в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, Головнокомандувачем ЗС України прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗС України", — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, Пташка, яка нещодавно пішла з 59-ї ОМПБр, попросила Зеленського перевірити законність дій командира Богдана Шевчука. Вона звинувачує його в "злочинних наказах, свідомій недбалості, зневаженні життям та здоров’ям особового складу".

Парамедик попросила головнокомандувача провести перевірку дій командування, аби зберегти життя українських військовослужбовців. Пташка зізналася, що пішла з бригади саме через дії Шевчука. Вона наголосила, що можливість "опиратися злочинним наказам" мають не всі.

Як повідомляв "Телеграф", минулої доби, 14 липня, росіянам вдалося просунутися на Покровському напрямку. Успіхи ворога є у Південному біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки.