После жалобы "Пташки": Сырский отправил проверку в 59-ю бригаду на фоне скандала с комбригом

Недавно парамедик придала ситуацию огласке

Главком ВСУ Александр Сырский принял решение о проверке командования 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) имени Якова Гандзюка. Это стало последствием общественного резонанса, который вызвало открытое обращение парамедика Екатерины "Пташки" Полищук к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить действия командования бригады.

"В целях проверки ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, недавно ушедшая из 59-й ОМПБр Пташка попросила Зеленского проверить законность действий командира Богдана Шевчука. Она обвиняет его в "преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава".

Парамедик попросила главнокомандующего провести проверку действий командования, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих. Пташка призналась, что ушла из бригады именно из-за действий Шевчука. Она отметила, что возможность "противиться преступным приказам" имеют не все.

Как сообщал "Телеграф", за минувшие сутки, 14 июля, россиянам удалось продвинуться на Покровском направлении. Успехи врага есть в Южном, у Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки.