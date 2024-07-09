"Ігнатизм і содолізм": Безугла знову накинулися на високопоставлених військових і звинуватила їх у кумівстві
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Парламентарій вигадала два нові "терміни"
Мар’яна Безугла в черговий раз зачепила екс-керівника Повітряних сил Збройних сил України, полковником ЗСУ Юрія Ігната. Їхня словесна сварка в мережі йде вже довгий час.
Цього разу депутат вигадала "нові терміни", мабуть, від прізвища Ігната та генерал-лейтенанта Юрія Содоля, якого звільнили з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Відповідну посаду вона написала на своїй сторінці у Facebook.
" Содолізм - генеральська жорстокість, небажання вчитися, самовпевненість, кумівство, закулісність і байдужість", — написала вона.
Варто зазначити, що зовсім недавно Безугла звинуватила Юрія Содоля у прориві росіян поблизу Торецька, позиції якого ЗСУ утримували з 2014 року. Вона заявила, що за добу до можливого прориву він зняв з місця бригаду та завів підрозділ, який уже зазнав втрат і зниженої боєздатності.
"Ігнатизм - підлабузництво посіпак генералітету, брехня і приховування помилок у зневажливій манері без моральних обмежень", — написала Безугла.
Конфлікт із Юрієм Ігнатом у соціальних мережах триває вже не перший тиждень. У ході останньої суперечки Безугла написала на своїй сторінці у Facebook пост, присвячений удару по "Охматдиту" і попросила Повітряні сили України "не брехати про уламки". На це Ігнат написав: "Боже, яке кончене. Хто говорив про уламки? Цинічна мерзота".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 30 червня Безугла написала заяву в ДБР на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона звинуватила його у перешкоджанні діяльності народного депутата.