"Ігнатизм і содолізм": Безугла знову накинулися на високопоставлених військових і звинуватила їх у кумівстві

Парламентарій вигадала два нові "терміни"

Мар’яна Безугла в черговий раз зачепила екс-керівника Повітряних сил Збройних сил України, полковником ЗСУ Юрія Ігната. Їхня словесна сварка в мережі йде вже довгий час.

Цього разу депутат вигадала "нові терміни", мабуть, від прізвища Ігната та генерал-лейтенанта Юрія Содоля, якого звільнили з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Відповідну посаду вона написала на своїй сторінці у Facebook.

" Содолізм - генеральська жорстокість, небажання вчитися, самовпевненість, кумівство, закулісність і байдужість", — написала вона.

Варто зазначити, що зовсім недавно Безугла звинуватила Юрія Содоля у прориві росіян поблизу Торецька, позиції якого ЗСУ утримували з 2014 року. Вона заявила, що за добу до можливого прориву він зняв з місця бригаду та завів підрозділ, який уже зазнав втрат і зниженої боєздатності.

"Ігнатизм - підлабузництво посіпак генералітету, брехня і приховування помилок у зневажливій манері без моральних обмежень", — написала Безугла.

Конфлікт із Юрієм Ігнатом у соціальних мережах триває вже не перший тиждень. У ході останньої суперечки Безугла написала на своїй сторінці у Facebook пост, присвячений удару по "Охматдиту" і попросила Повітряні сили України "не брехати про уламки". На це Ігнат написав: "Боже, яке кончене. Хто говорив про уламки? Цинічна мерзота".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 30 червня Безугла написала заяву в ДБР на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона звинуватила його у перешкоджанні діяльності народного депутата.