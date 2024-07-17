Після інциденту на кордоні з Румунією: суд розглянув питання посилення запобіжного заходу Князєву

Справу розглянули після неабиякого громадського резонансу

Суд відмовив у посиленні запобіжного заходу колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву після інциденту на кордоні з Румунією. ВАКС не знайшов порушень у його діях.

Про це стало відомо з відеотрансляції судового засідання Вищого антикорупційного суду. ВАКС відхилив клопотання прокурора про обмеження Князєву права пересуватися територією України.

"Події щодо відпочинку мого підзахисного в санаторії, близькому до кордону України, набули громадського резонансу. Це змусило прокурора САП поставити перед Вищим антикорупційним судом питання про обмеження Всеволоду Князєву можливості пересуватися Україною. Однак, розглянувши матеріали справи, ВАКС встановив відсутність будь-яких порушень мого клієнта. Зокрема, перебування на лікуванні у санаторії за жодних обставин не може розцінюватися як порушення прикордонного режиму. Тож у клопотанні прокурора судом було відмовлено", — заявив адвокат Князєва, Володимир Клочков.

Нагадаємо, 10 липня ексголову Верховного суду Князєва виявили менш ніж за кілометр від кордону Румунії, в Закарпатській області. Це сталося у селі Солотвино.

До слова, Всеволода Князєва було затримано 15 травня 2023 року під час отримання хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Через кілька днів йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

У січні 2024 року він вийшов із СІЗО під заставу понад 18 мільйонів гривень. Князєву також заборонили залишати Київ, зобов’язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет, який у травні все ж таки зняли. Інші зобов’язання мали залишатися чинними до кінця липня.