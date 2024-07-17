После инцидента на границе с Румынией: суд рассмотрел вопрос усиления меры пресечения Князеву

Дело было рассмотрено после незаурядного общественного резонанса

Суд отказал в усилении меры пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву после инцидента на границе с Румынией. ВАКС не нашел нарушений в его действиях.

Об этом стало известно по видеотрансляции судебного заседания Высшего антикоррупционного суда. ВАКС отклонил ходатайство прокурора об ограничении Князева права передвигаться по территории Украины.

"События вокруг отдыха моего подзащитного в санатории, близком к границе Украины, приобрели общественный резонанс. Это заставило прокурора САП поставить перед Высшим антикоррупционным судом вопрос об ограничении Всеволоду Князеву в передвижении по Украине. Однако, рассмотрев материалы дела, ВАКС установил отсутствие каких-либо нарушений моего клиента. В частности, пребывание на лечении в санатории ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как нарушение пограничного режима. Поэтому в ходатайстве прокурора судом было отказано", — заявил адвокат Князева, Владимир Клочков.

Напомним, 10 июля экс-председателя Верховного суда Князева обнаружили менее чем в километре от границы Румынии, в Закарпатской области. Это произошло в селе Солотвино.

К слову, Всеволод Князев был задержан 15 мая 2023 года во время получения взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Через несколько дней ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

В январе 2024 года он вышел из СИЗО в залог более 18 миллионов гривен. Князеву также запретили покидать Киев, обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, который в мае все же сняли. Остальные обязательства должны оставаться в силе до конца июля.