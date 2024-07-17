Валюта на 1,5 млн гривень і не тільки: суд заарештував майно тещі-адвоката скандальновідомого експрокурора

Захист затриманої намагався довести, що її авто, телефон та гроші заарештували незаконно

Івано-Франківський міський суд заарештував майно адвокатка Богдани Москви, якого раніше затримали за підозрою в отриманні хабаря за ухилення від мобілізації. Проте захист стверджує, що частина активів належить дочці адвокатки Роксолані Москві — колишній співробітниці ДБР, яка оскандалилася весіллям у Львові.

Про це повідомляє Lviv.Media. Постанова суду вже занесена до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, суд заарештував мобільний телефон iPhone Pro Max 15 та валюту на 1,5 млн гривень – це все було при жінці під час затримання. Що стосується готівкових заощаджень адвоката, то вони зберігалися в різній валюті:

9,1 тис. євро,

24,9 тис. доларів США,

6,8 тис. грн,

650 турецьких лір,

100 канадських доларів.

Представник підозрюваної виступив проти арешту євро та доларів і заявив, що гроші належать дочці Роксолані.

"Кошти знаходилися у підозрюваної, оскільки мати вирішувала певні питання щодо ремонту в будинку доньки та повинна була внести їх як оплату за меблі та стільницю, оскільки дочка перебуває на сьомому місяці вагітності. Крім того, підозрювана планувала виїжджати за межі України для відпочинку та покупки дитячої продукції та дочка надала їй свої особисті кошти для цього", - стверджує сторона захисту.

Момент затримання Богдани Москви

Щоб підтвердити це, Роксолана Москва показала декларацію за 2023 рік, в якій зазначено, що вона володіє 25,5 тисяч доларів і 7,2 тисячі євро. Але власний прибуток за минулий рік задекларований нею не був.

Під час обрання запобіжного заходу адвокати Богдани Москви просили зменшити суму застави 1,8 млн гривень, пославшись на довідку про доходи. Згідно з цим документом, за рік дохід затриманої адвокатки становить 45 тисяч, тобто 3 750 на місяць. Тому заплатити заставу вона нібито не має коштів. Проте, як тільки суму застави було встановлено, адвокат внесла її і вже наступного дня вийшла із СІЗО.

Телефон, де зберігається адвокатська таємниця

Сторона захисту заявила, що телефон iPhone Pro Max 15 не можна долучати до справи і використовувати як речовий док, оскільки його вилучили нібито з порушенням закону. Усередині смартфона може бути адвокатська таємниця. Але слідча пояснила, що під час затримання в авто Богдани Москви знайшли документи кількох ухилянтів, через що слідство вважає, що 25,5 тис. доларів та 7,2 тис. євро – це хабар від цих осіб.

Суд ухвалив, що адвокатська таємниця — не завада для арешту мобільного, оскільки в ньому можуть бути дані про злочини.

Арешт авто та нерухомості

Правоохоронці під час затримання наклали арешт на авто адвоката Toyota Land Cruiser 200. Захисник Богдани Москви заявив, що машина зараз потрібна для пересування родичам затриманої, зокрема її чоловіка, який "зазнає проблем зі здоров’ям". Крім того, мати затриманої живе за містом і за нею потрібний догляд, а дочка Роксолана на 7-му місяці вагітності. Але слідчі наполягли на арешті, щоб уникнути знищення авто та доказів, які можуть у ньому зберігатися. Щобільше, немає відомостей про те, що це авто — єдине у родині Богдани Москви та родині її дочки. Суд погодився з доводами звинувачення та наклав арешт.

Роксолана та Богдана Москва на сканадльному весіллі

Також заарештували і нерухомість Богдани Москви, оскільки санкції статті, за якою її звинувачують, передбачають конфіскацію майна. Слідство встановило, що адвокату належить:

земельна ділянка площею 0,0583 га, яка розташована у Сокільниках.

квартира площею 33,5 кв. м із коморою у підвалі, яка знаходиться у центрі Львова.

Проти арешту нерухомості захист не заперечував і більше, ні адвокат затриманої, ні сама Богдана Москва не з’явилися на це слухання.

Родина Богдани Москви

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року у Львові відбулося скандальне весілля, яке сколихнуло громадськість. Колишній прокурор із Києва Ростислав Ільницький та колишня співробітниця ДБР Роксолана Москва з розмахом відсвяткували урочистий день. У ДБР незабаром поспішили відхреститися від Роксолани Москви і заявили, що вже кілька років не працює в їх структурі.

На весіллі виступали також українські зірки – Оля Полякова, Юрій Ткач, Дзідзьо, Олександр Пономарьов та ведучий Григорій Решетник. Їх захейтіли в мережі за участь у лакшері-вечірці.

А на самих молодят помітили дорогі прикраси та речі. Наприклад, браслет за мільйон гривень та туфлі за десятки тисяч гривень на нареченій та дорогий костюм на нареченому.

Також "Телеграф" розповідав про те, що дочка прокурора з Офісу Генпрокурора України, якого спіймали на великому хабарі, веде лакшері життя. Звідки студентка має такі гроші.