Валюта на 1,5 млн гривен и не только: суд арестовал имущество тещи-адвоката скандальноизвестного экс-прокурора

Защита задержанной пыталась доказать, что ее авто, телефон и деньги арестовали незаконно

Ивано-Франковский городской суд арестовал имущество адвоката Богданы Москвы, которую ранее задержали по подозрению в получении взятки за уклонение от мобилизации. Однако защита утверждает, что часть активов принадлежит дочери адвоката Роксолане Москве — бывшей сотруднице ГБР, которая оскандалилась свадьбой во Львове.

Об этом сообщает Lviv.Media. Постановление суда уже занесено в Единый государственный реестр судебных решений.

Так, суд арестовал мобильный телефон iPhone Pro Max 15 и валюту на 1,5 млн гривен — это все было при женщине во время задержания. Что касается наличных сбережений адвоката, то хранились они в разной валюте:

9,1 тыс. евро,

24,9 тыс. долларов США,

6,8 тыс. грн,

650 турецких лир,

100 канадских долларов.

Представитель подозреваемой выступил против ареста евро и долларов и заявил, что деньги принадлежат дочери Роксолане.

"Средства находились у подозреваемой, поскольку мать решала определенные вопросы, касающиеся ремонта в доме дочери и должна была внести их как оплату за мебель и столешницу, поскольку дочь находится на седьмом месяце беременности. Кроме того, подозреваемая планировала выезжать за пределы Украины для отдыха и покупки детской продукции и дочь предоставила ей свои личные средства для этого", — утверждает сторона защиты.

Момент задержания Богданы Москвы

Чтобы подтвердить это, Роксолана Москва показала декларацию за 2023 год, в которой указано, что она владеет 25,5 тысячами долларов и 7,2 тысячами евро. Но собственный доход за прошлый год задекларирован ею не был.

Во время избрания меры пресечения адвокаты Богданы Москвы просили уменьшить сумму залога 1,8 млн гривен, сославшись на справку о доходах. Согласно этому документу, в год доход задержанной адвокатки составляет 45 тысяч, то есть 3 750 в месяц. Поэтому заплатить залог у нее якобы нет средств. Однако, как только сумма залога была установлена, адвокат внесла ее и уже на следующий день вышла из СИЗО.

Телефон, в котором хранится адвокатская тайна

Сторона защиты заявила, что телефон iPhone Pro Max 15 нельзя приобщать к делу и использовать как вещдок, так как его изъяли якобы с нарушением закона. Внутри смартфона может содержаться адвокатская тайна. Но следователь объяснила, что во время задержания в авто Богданы Москвы нашли документы нескольких уклонистов, из-за чего следствие полагает, что 25,5 тыс. долларов и 7,2 тыс. евро — это взятка от этих лиц.

Суд постановил, что адвокатская тайна — не помеха для ареста мобильного, так как в нем могут содержаться данные о преступлениях.

Арест авто и недвижимости

Правоохранители во время задержания наложили арест на авто адвоката Toyota Land Cruiser 200. Защитник Богданы Москвы заявил, что машина сейчас нужна для передвижения родственникам задержанной, в частности ее мужу, который "испытывает проблемы со здоровьем". Кроме того, мать задержанной живет за городом и за ней нужен уход, а дочь Роксолана на 7-м месяце беременности. Но следователи настояли на аресте, чтобы избежать уничтожения авто и доказательств, которые могут в нем храниться. Более того, нет сведений о том, что это авто — единственное в семье Богданы Москвы и семье ее дочери. Суд согласился с доводами обвинения и наложил арест.

Роксолана и Богдана Москва

Также арестовали и недвижимость Богданы Москвы, так как санкции статьи, по которой ее обвиняют, предусматривают конфискацию имущества. Следствие установило, что адвокату принадлежит:

земельный участок площадью 0,0583 га, который расположен в Сокольниках.

квартира площадью 33,5 кв. м с кладовой в подвале, которая находится в центре Львова.

Против ареста недвижимости защита не возражала и более того, ни адвокат задержанной, ни сама Богдана Москва не явились на это слушание.

Семья Богданы Москвы

Напомним, что в октябре 2023 года во Львове состоялась скандальная свадьба, которая всколыхнула общественность. Бывший прокурор из Киева Ростислав Ильницкий и бывшая сотрудница ГБР Роксолана Москва с размахом отпраздновали торжественный день. В ГБР вскоре поспешили откреститься от Роксоланы Москвы и заявили, что та уже несколько лет не работает в их структуре.

На свадьбе выступали также украинские звезды — Оля Полякова, Юрий Ткач, Дзидзьо, Александр Пономарев и ведущий Григорий Решетник. Их захейтили в сети за участие в лакшери-вечеринке.

А на самих молодоженах заметили дорогие украшения и вещи. К примеру, браслет за миллион гривен и туфли за десятки тысяч гривен на невесте и дорогостоящий костюм на женихе.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что дочь прокурора из Офиса Генпрокурора Украины, которого поймали на крупной взятке, ведет лакшери жизнь. Откуда у студентки такие деньги.