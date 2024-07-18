Жінка померла від спеки у нічному потязі "Запоріжжя – Ужгород" ― ЗМІ

Пасажири жалілись на задуху

У нічному потязі "Запоріжжя – Ужгород" померла жінка через спеку та задуху у купе. Пасажири скаржились, що кондиціонер не працював, а у деяких вагонах температура повітря перевищувала 30 градусів.

Цей інцидент стався ще 16 липня, про нього повідомляє видання "Закарпаття 24". У пресцентрі "Укрзалізниці" не підтвердили та не спростували чутки про смерть жінки.

У потязі померла жінка

У нічному експресі, який їде ледь не через усю країну, померла жінка. Журналісти поспілкувались з однією з попутниць померлої. З’ясувалось, що жінка їхала у місто Стрий Львівської області. Вона хотіла побачитись з подругою.

У купе була страшна спека. Попутниця говорила, що кондиціонер не працював, а через високу температуру вагони сильно нагрілись.

Природна вентиляція не врятувала ситуацію. За словами пасажирів, у нових вагонах вона працює погано. Нічний потяг "Запоріжжя – Ужгород" вважається новим, бо він був запущений у кінці 2018 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у потязі "Київ – Краматорськ" у жінки сталась панічна атака. Її могла спричинити спека. Попутники кинулись допомогти пасажирці. Як вдалось дізнатись, це сталось у потязі "Інтерсіті+". Там була висока температура через зламані кондиціонери.

Аномальна спека в Україні вже йде на спад. Пік залишився позаду. Проте в Укргідрометцентрі попереджають, що кожне наступне літо буде спекотніше за попереднє. Це тенденція, яку прослідкували і в інших країнах.