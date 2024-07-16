І спека не допомагає: що зараз відбувається на пляжах Ялти в окупованому Криму (відео)

Людей майже немає

Наразі курортний сезон у самому розпалі особливо з огляду на неймовірну спеку. Проте приморські міста в окупації Росії так і не дочекались напливу людей.

Навіть не території Криму, який незаконно анексовано РФ ще у 2014, цьогоріч людей на пляжах майже нема. Кадри пустих прибережних зон опублікував паблік "Кримський вітер".

"Ялта, неділя, чудова погода. Але, де відпочиваючі, про яких розповідають російські пропагандисти? Тим часом середина липня вже", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що відео знято у неділю, 14 липня, але навіть у вихідний людей біля моря не багато. Раніше на цих курортах яблуку ніде було впасти, тим паче в таку спеку та вихідні, а зараз — усюди пусто.

Водночас на відео видно, що водичка чиста, хоча пляжі і не доглянуті. Самі містяни кажуть, що такий "наплив" був хіба що у 2014 році.

У мережі Х також публікують відео не тільки пустих пляжів, а взагалі зон розваг. Людей майже немає.

Нагадаємо, що усі курортні міста в окупації пустують без туристів і страждають від недбальства місцевої влади. Невиключеням став і Бердянськ, де окрім розрухи пляжі атакують медузи. Через відсутність впливу людини у прибережній зоні медузи за останні роки сильно розмножились, і вже майже з початку літа атакують море.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає найпопулярніший пляж окупованого Генічеська.