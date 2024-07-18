Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом ІІІ: что известно (фото)

Подробности беседы лидеров двух государств не сообщаются

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию встретился с Королем Чарльзом III. Британский правитель принял украинского лидера после встречи Европейского политического сообщества в Бленхеймском дворце.

Об этом сообщили на странице королевской семьи в Twitter. Там же рассказали, что было темой обсуждения на встрече представителей Европы.

В Великобритании состоялась 46-я встреча лидеров Европейского политического сообщества. На ней обсудили международные вызовы, возможности, а также ценности Британии и Украины.

О чем именно общались Зеленский и Король Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III неизвестно. Но украинский президент поблагодарил британского лидера за аудиенцию. На фото, которое опубликовала королевская семья, лидеры пожимают друг другу руки и приветливо улыбаются.

"Соединенное Королевство остается одним из ближайших и важнейших союзников Украины. Ценим всю поддержку, предоставленную украинскому народу", – заявил президент.

Как и во время других заграничных командировок, президент Украины не надел костюм. Он был в черном свитшоте с гербом Украины и штанах цвета хаки. Кстати, свитшот был застегнут не на все пуговицы, что намекает на встречу без соблюдения определенных формальностей. Британский король был одет в белый деловой костюм и галстук.

Отметим, что это не первая встреча британского короля с президентом Украины. Ранее они встречались 8 февраля 2023 года — Зеленский посетил Букингемский дворец и поздравил Чарльза III с недавним восшествием на престол и пожелал мира и процветания британскому народу.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в МИД Британии дали неутешительный прогноз по войне в Украине. Глава министерства заявил, что конфликт вдяр ли закончится скоро.