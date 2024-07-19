Не тільки "Нова пошта": в Україні також стався збій у роботі Vodafone, Sense Bank та інших сервісів

Компанії працюють над усуненням наслідків збою

З ранку в п’ятницю, 19 липня, масштабний збій стався не лише у роботі "Нової пошти", проблеми є також із мобільним зв’язком та цифровим банкінгом. Зокрема, є перебої у роботі мобільного оператора Vodafone та роботі Sense Bank.

У мережі провели опитування українців, у яких сервісах спостерігаються збої. Так, Vodafone не працює у 33% абонентів, 45% заявили, що у них немає проблем. 29% тих, хто взяли участь в опитуванні, сказали, що у них не працює Sense Bank.

Зі збоями в роботі Vodafone зіткнулися і співробітники "Телеграфа". Зокрема, неможливо здійснити дзвінок, при цьому Інтернет працює.

Про проблеми із роботою Sense Bank повідомляється на його Facebook-сторінці. Виникли тимчасові технічні проблеми Sense SuperApp.

"Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше", — йдеться в повідомленні.

Що не працює:

відображення продуктів, карт та рахунків

перекази та обмін валют

оплата послуг

купівля облігацій та автоцивілки

відкриття депозитів та кредитів

збірки та довідки

У мережі пишуть і проблеми з роботою інших сервісів. Збій охопив Монобанк, ПриватБанк, lifecell, супермаркет МЕТРО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у травні три рази відбувався масштабний збій у роботі програми Monobank.