Чи мобілізуватимуть, якщо релігія не дозволяє: Верховний Суд дав чітку відповідь

У суді поставили крапки у цьому питанні

Релігійні переконання не звільняють людину від обов’язку захищати державу. Відмова від служби особою, яка належить до релігійної організації, є ухиленням від призову від мобілізації.

Про це йдеться у огляді судової практики Касаційного кримінального суду за червень 2024 року, оприлюдненого Верховним судом. У ньому розглядалося питання відмови від мобілізації з релігійних причин.

Зазначається, що заклик обвинуваченого на військову службу означає автоматично, що він був зобов’язаний брати до рук зброю. Військовозобов’язаний міг бути залучений до ремонту техніки, будівництва укріплень, вивезення поранених, перевезення вантажів та інших функцій, не пов’язаних із використанням зброї.

"Таким чином, жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби від мобілізації", — зазначили у Верховному суді.

Раніше ми розповідали, що змінилося для військовозобов’язаних з 17 липня. З цього дня почало діяти одразу кілька змін.

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