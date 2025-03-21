До Ради не повернеться? Миколі Тищенку продовжили домашній арешт

Адвокат просив суд зняти арешт, оскільки він перешкоджає депутатській діяльності

Микола Тищенко залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом ще на два місяці. Бабушкінський райсуд Дніпра продовжив запобіжний захід народному депутату. Йдеться про справу щодо незаконного позбавлення волі колишнього бійця підрозділу "Кракен".

Про це повідомило "Суспільне". Під час засідання адвокат Тищенка заперечив ризики втечі та заявив, що домашній арешт перешкоджає депутатській діяльності. Сам Тищенко запевнив, що не є знайомим із потерпілим і перше побачив його в суді.

"Тищенко має стільки соціальних зв’язків, жодного наміру переховуватися від суду не має. Водночас обраний обвинуваченням запобіжний захід позбавляє можливості хоча б відвідувати покладені на останнього обов’язки депутата, члена комітету Верховної Ради України", — наголосив адвокат.

Аналогічне клопотання розглядали щодо іншого фігуранта справи – експоліціянта Богдана Писаренка. Його адвокат просив дозволити нічний арешт, аби підзахисний міг працювати.

За версією слідства, у червні 2024 року в центрі Дніпра група осіб у формі напала на військового Дмитра Мазоху і незаконно його утримувала. ДБР вважає, що дії координував саме Тищенко. У разі доведення провини йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Наступне судове засідання призначене на 17 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що адвокатом Миколи Тищенка виявився Євген Солодко, який свого часу захищав організатора "тітушок" Юрія Крисіна. Його в кримінальних колах знають на прізвисько "Шафа", "Шрек" або "Щур".