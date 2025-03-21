"Автор розгону Євромайдану": де зараз Сергій Льовочкін з ОПЗЖ

Політик входив до рейтингу найбагатших людей України

Народний депутат Сергій Льовочкін, який був одним із лідерів забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ (зараз "Платформа за життя та мир"), був залучений до багатьох політичних скандалів. Куди зник політик і як виглядає — читайте далі в матеріалі "Телеграфу".

Народився 17 липня 1972 року у Києві. Його батько Володимир Льовочкін був генерал-полковником міліції та очолював Державний департамент з питань виконання покарань України.

1993 року Льовочкін закінчив Київський національний економічний університет, де здобув спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності". 1997 року став Кандидатом економічних наук. 2002 року він також закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі за напрямом "Міжнародне право".

З 1996 по 1999 роки Льовочкін займався підприємницькою діяльністю, паралельно був радником губернатора Донецької області Януковича. З 1999 року він працював консультантом, референтом та помічником президента Кучми. У 2002–2005 роках був його першим помічником, а згодом обіймав посаду радника голови ВРУ Литвина. З лютого 2007 року – член Партії регіонів. У 2010–2014 роках Льовочкін очолював Адміністрацію президента втікача-Януковича. Крім цього, він неодноразово обирався народним депутатом України VI, VIII та IX скликань.

Займаючи ключове місце у команді Януковича, політик активно впливав на медіапростір в Україні. Він контролював значну частину медіаактивів, включаючи проросійський телеканал "Інтер".

Льовочкін також відомий своїми зв’язками із російсько-українською газовою компанією RosUkrEnergo. Також широко відомо про його дружні стосунки з одним зі співвласників – Дмитром Фірташем. У 2016 році депутат Сергій Лещенко заявив про наявність зв’язків між директорами офшорних компаній Льовочкіна та власниками акцій RosUkrEnergo.

Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін. Фото: apostrophe

ЗМІ часто використовували різні характеристики щодо Сергія Льовочкіна. Його описували як "сірим кардиналом" української політики, "куратором медіаімперії", а також "архітектором розгону Майдану". Так назвав члена ОПЗЖ 23 листопада 2016 року тодішній Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Льовочкіна також звинувачував в організації розгону студентів у ніч проти 30 листопада 2013 року сам Янукович.

У 2014 році видання "Новое время" включило Льовочкіна до рейтингу найзаможніших українців. Тоді він зайняв 27 позицію зі статком у 258 мільйонів доларів.

Де зараз Сергій Льовочкін

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році нардеп залишив країну. Згідно з розслідуванням журналістів "Схем", він проживає в особняку на Лазурному березі Франції. У квітні 2023 року журналісти "УП" повідомили, що Льовочкін і Григорій Суркіс літали у Відень на зустріч із Фірташем. У липні 2023 року Льовочкін разом із Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим перетнули кордон і вирушили до Польщі.

Льовочкін у польському місті Лодзь на футбольному матчі за участю "Динамо"

За весь період повномасштабної війни він провів в Україні менш як вісім днів, а статус нардепа надавав йому право на виїзд за межі країни. У вересні 2024 року стало відомо, що Льовочкін оформив опікунство над своєю матір’ю, що дозволило йому продовжувати виїжджати за кордон навіть в умовах воєнного стану.

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