Не только для обновления данных: какие повестки будут вручать украинцам уже в августе

Повестки могут отправить почте, а могут вручить лично

В Украине продолжают вручать повестки после завершения сроков на обновление данных. Всего существует несколько видов повесток и каждая из них имеет разные цели.

"Телеграф" рассказывает, какие повестки будут получать военнообязанные мужчины уже в августе этого года. Стоит добавить, что далеко не каждая из них означает, что мужчину отправят на фронт.

В настоящее время в Украине действует три вида повесток. Военнообязанным мужчина необходимо знать, для чего каждая из них и что их ждет, по приходу в ТЦК с этим документом.

Какие есть виды повесток

Повестка для уточнения данных

Данный вид повесток вручают мужчинам для внесения в базу данных личности призывника, информации о его семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. По результатам проверки могут быть выявлены основания для освобождения мужчины от службы в армии, к примеру, при наличии ребенка.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Этой повесткой мужчин вызывают на медицинское обследование военно-врачебной комиссии. Цель комиссии – определить пригодность граждан к военной службе и оценить их физическое и психологическое состояние. Заключения этой комиссии могут использовать для дальнейшего призыва на военную службу или формирования мобилизационного резерва.

"Боевая" повестка

Мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка" — это повестка, которая вызывает граждан для немедленного призыва на военную службу в связи с мобилизацией. От других она отличается тем, что предусматривает немедленную явку в определенное место сбора для дальнейшей отправки в воинскую часть. Ее вручают после прохождения медкомиссии.

Важно добавить, что при отказе от повестки на военнообязанного будет наложен штраф. А вот за гнорирование "боевой повестки" грозит тюремный срок от 3 до 5 лет.

Как могут вручать повестки

На работе;

По месту проживания;

На улице;

В парках и в других общественных местах;

На блокпостах;

По почте.

Отметим, что по почте могут отправить все виды повесток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госпогранслужбе рассказали, могут ли вручать повестки мужчинам на границе.