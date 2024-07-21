Буде деджонсонізація? У скількох містах України є вулиці імені Бориса Джонсона

Нещодавня інформація від британського експрем'єра обурила українців

В Україні дуже поважають колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. У декількох населених пунктах нашої країни на його честь названі вулиці.

Зокрема, вулиця імені Бориса Джонсона з’явилася влітку 2022 року у Новомосковську Дніпропетровської області. Раніше вона мала назву Сігізмунда Леваневського.

Також на честь британського експрем'єра назвали вулицю у місті Хуст Закарпатської області. До цього вона називалася Льва Толстого.

Крім того, вулиця імені Бориса Джонсона є у місті Покров Дніпропетровської області. Раніше вона мала назву Лізи Чайкіної.

Також у місті Васильків Київської області на честь колишнього прем'єра Великої Британії назвали набережну річки Стугна. Також плани перейменувати одну з вулиць на честь Джонсона були у селі Солонка біля Львова, проте чи вдалося це зробити наразі не відомо.

Нагадаємо, Джонсон оприлюднив мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Проте він має кілька резонансних пунктів, що обурили українське суспільство.