Будет ли деджонсонизация? В скольких городах Украины есть улицы имени Бориса Джонсона

Недавняя информация от британского экс-премьера возмутила украинцев

В Украине очень уважают бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В нескольких населенных пунктах нашей страны в его честь названы улицы.

В частности, улица имени Бориса Джонсона появилась летом 2022 года в Новомосковске Днепропетровской области. Раньше она называлась Сигизмунда Леваневского.

Также в честь британского экс-премьера назвали улицу в городе Хуст Закарпатской области. До этого она называлась Льва Толстого.

Кроме того, улица имени Бориса Джонсона находится в городе Покров Днепропетровской области. Раньше она называлась Лизы Чайкиной.

Также в городе Васильков Киевской области в честь бывшего премьера Великобритании назвали набережную реки Стугна. Также планы переименовать одну из улиц в честь Джонсона были в селе Солонка возле Львова, однако удалось ли это сделать неизвестно.

Напомним, Джонсон обнародовал мирный план Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Однако в нем есть несколько резонансных пунктов, которые возмутили украинское общество.