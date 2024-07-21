План закінчення війни майже готовий: Зеленський зробив гучну заяву про переговори з РФ

Війна може закінчитися за столом переговорів

Україна за підтримки Заходу може завершити гарячу стадію війни до кінця поточного року. План для цього практично готовий.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ВВС. За його словами, план завершення війни спочатку має бути узгоджений із союзниками, "щоб ніхто не грав у свої ініціативи завершення війни".

"Я думаю, що якщо ми діятимемо узгоджено і дотримуватимемося формату Саміту миру, то ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року", — сказав він.

Зеленський додав, що якщо країни Заходу чинитимуть тиск на Кремль, то війна може бути закінчена за допомогою дипломатичного врегулювання, проте це не означає, що зараз нема потреби проводити бойові операції та намагатися відвоювати хоча б частину територій. Він зазначив, що ослаблення Росії у військовому плані допоможе Україні здобути перевагу на переговорах.

Глава держави наголосив, що у разі погодження плану та готовності Москви цей план обговорювати, Україна обговорюватиме його з представником Росії незалежно від того, хто це буде.

"Без різниці, буде це Путін чи не Путін. Яка різниця? Якщо світ буде об’єднаний навколо України, ми говоритимемо з тими, хто все вирішує у Росії", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Зеленський днями поговорив з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом та домовився про особисту зустріч.