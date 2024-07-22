Цілий день без світла: на кого в Одесі чекають відключення не за графіками (адреси)

Деякі електроенергії не матимуть до 19:00

Деякі будинки в Одесі залишаться без світла на цілий день 22 липня. Причиною цього стануть не стабілізаційні відключення, які продовжують діяти за графіком.

Інформація про це з’явилася у пресслужбі Одеської міської ради. Там зазначили, що деякими вулицями проводитимуть ремонтні роботи.

У частині будинків електроенергії не буде до 17:00, ще частини — до 18:00, а кілька адрес залишаться без світла до 19:00.

З повним списком можна ознайомитись тут:

При цьому в ДТЕК також повідомляють, що з 18:00 до 23:00 – висока ймовірність відключень у світло-сірій зоні.

"Друзі, на жаль, почнемо тиждень зі стабілізаційних відключень. За розпорядженням НЕК "Укренерго", графіки діятимуть протягом усього дня. З 18:00 до 23:00 – висока ймовірність відключень у світло-сірій зоні. Врахуйте це при плануванні дня ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фахівець з енергетики розповів, коли в Україні скасують відключення світла. Він зазначив, що за хорошого сценарію це може статися вже наприкінці серпня — жовтні цього року. Однак для цього є кілька умов.