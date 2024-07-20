У Краснодарі росіяни вийшли на мітинг через відключення світла: вже почалися затримання (фото, відео)

У мережі росіяни засудили своїх співвітчизників

Жителі Краснодара у Росії вийшли на мітинг через те, що понад добу сидять без електроенергії. До мітингувальників приїхав мер міста, а поліція розпочала затримання учасників протестів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. У мережі публікують відео, як мешканці кількох ЖК перекрили вулицю.

На фото та відео з мережі видно, як росіяни ходять туди-сюди через проїжджу частину, тим самим перекривши вулицю Краєзнавця Соловйова. На мітинг вийшли мешканці ЖК "Атлант", "Дружний", "Фарби". Вони скаржаться, що майже добу сидять без електрики за температури +39 градусів і "доведені до відчаю". Чим спричинені відключення світла мешканцям не повідомляють. Також вони скаржаться, що коли УК перемикається з одного трансформатора на інший, у будинках світло з’являється, але вода зникає.

До мітингувальників приїхав мер Краснодара Євген Наумов. Він повідомив, що знає про аварію на кабелі й зараз ведуться роботи — прокладають новий кабель. При цьому він закликав людей звільнити дорогу

"Я звідси не поїду, будемо разом з вами. Хочете, прив’яжіть мене наручниками до стовпа, якщо вам буде спокійніше", — заявив він.

При цьому публікують кадри як поліція початку затримання учасників протесту. Поки затримано щонайменше двоє людей: чоловік і жінка. РосЗМІ повідомляють, що у Краснодарі немає світла дві доби. Через аварійне відключення 20 підстанцій знеструмлено 14 вулиць у місті.

У коментарях під відео засудили дії росіян їхні ж співвітчизники. Вони заявили, що люди в авто, яким перекрили дорогу, не винні. І замість того, щоб порушувати громадський порядок та висловлювати своє невдоволення, порадили зайнятися корисними справами: почитати, провести прибирання тощо. Мало того, приплели навіть "український слід".

Також "Телеграф" розповідав про те, що частина Донбасу залишилася без води. У Росії заявили про нібито диверсію на важливому трубопроводі.