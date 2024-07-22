Целый день без света: кого в Одессе ждут отключения не по графикам (адреса)

У некоторых электроэнергии не будет до 19:00

Некоторые дома в Одессе останутся без света на целый день 22 июля. Причиной тому станут не стабилизационные отключения, которые продолжают действовать по графику.

Информация об этом появилась в пресс-службе Одесского городского совета. Там отметили, что по некоторым улицам будут проводить ремонтные работы.

В части домов электроэнергии не будет до 17:00, еще в части — до 18:00, а несколько адресов останутся без света до 19:00.

С полным списком можно ознакомиться здесь:

При этом, в ДТЭК также сообщают, что с 18:00 до 23:00 – высокая вероятность отключений в светло-серой зоне

"Друзья, к сожалению, начнем неделю со стабилизационных отключений. По распоряжению НЭК "Укрэнерго", графики будут действовать в течение всего дня. С 18:00 до 23:00 – высокая вероятность отключений в светло-серой зоне. Учтите это при планировании дня", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что специалист по энергетике рассказал, когда в Украине отменят отключения света. Он отметил, что при хорошем сценарии это может произойти уже в конце августа — октябре текущего года. Однако для этого есть несколько условий.