"Люблю тебе безмежно": Залужний привітав дружину з Днем народження та показав сповнене ніжності фото

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, який нещодавно розпочав роботу на посаді посла України у Великій Британії, тепло привітав з Днем народження свою дружину Олену. Він опублікував їх спільне фото.

"Переглядаючи наші сімейні фото, я зрозумів дуже важливу річ. У Тебе, зовсім немає власних фото, за великою рідкістю де тебе знімав я. Це лише декілька знімків де ти виглядаєш зовсім не звично. Лише мільйон фото де ми разом. І так воно і є. Важко навіть уявити, як би склалося моє життя без тебе і наскільки важко тобі було завжди бути поруч. Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З Днем народження!", — зворушливо написав Залужний.

Як відомо, Олена Залужна народилася 24 липня 1976 року. За фахом вона фінансист. Вони із Валерієм разом вже понад 20 років. Мають двох доньок від попередніх шлюбів, а спільних дітей в них немає.

Олена часто супроводжує чоловіка на публічних заходах. Фото, які вони публікують у соцмережах, сповнені ніжності — пара часто тримається за руки та обіймає одне одного.

Раніше "Телеграф" публікував основні тези з першої промови Залужного як посла. Він закликав світ покинутися.