Офіцер Армії оборони Ізраїлю військовий аналітик проаналізував виступ Залужного в RUSI

Валерій Залужний виступив у лондонському Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI). Виступ гарний, і, хоча я не згоден з деякими положеннями, наприклад, я, наслідуючи прусську, а не радянську традицію, вважаю війну ремеслом/мистецтвом, а не наукою, загалом це дуже гарний виступ із найважливішим меседжем для західних країн.

Залужний підкреслює, що на тлі світової війни демократій проти авторитарних держав суспільство має погодитись тимчасово відмовитися від цілої низки свобод. Російсько-українська війна є перехідним форматом між війнами старого порядку та тим, якими будуть війни у майбутньому. На його думку, вирішальну роль у перемозі над Росією відіграють нові технології.

Залужний зазначає, що зараз саме українці формують нові моделі цієї майбутньої війни XXI століття. Але для цього потрібні ресурси. Захід їх має, а Україна має досвід і знання. Тому ресурси Заходу та передовий досвід України мають об’єднатися для розвитку тих технологій, які сьогодні створює Київ, аби українці могли їх масштабувати.

Інакше якщо цього не зробити, то диктатури переможуть, і в результаті ми всі загинемо. Під "ми" Залужний має на увазі не лише Україну, а й усю західну цивілізацію. З цим складно посперечатися, це так і є, і перегукується зі словами Резнікова, коли він нещодавно виступав в Ізраїлі, де він зазначив: ми або переможемо, об’єднавшись разом, або загинемо нарізно.

Джерело: Telegram-канал Ігаля Левіна.