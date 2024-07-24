"Люблю тебя безгранично": Залужный поздравил жену с Днем рождения и показал полное нежности фото

Бівший главком написал очень трогательные слова

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, недавно начавший работу в должности посла Украины в Великобритании, тепло поздравил с Днем рождения свою жену Елену. Он опубликовал их совместное фото.

"Просматривая наши семейные фото, я понял очень важную вещь. У Тебя, совсем нет собственных фото, за большой редкостью где тебя снимал я. Это лишь несколько снимков где ты выглядишь совсем не привычно. Только миллион фото где мы вместе. И так оно и есть. Трудно даже вообразить, как бы сложилась моя жизнь без тебя и насколько тяжело тебе всегда быть рядом. Люблю тебя безгранично. Благодарю тебя за все. С Днем рождения!", — трогательно написал Залужный.

Как известно, Елена Залужная родилась 24 июля 1976 года. По специальности она – финансист. Они с Валерием вместе уже больше 20 лет. Имеют двух дочерей от предыдущих браков, а общих детей у них нет.

Елена часто сопровождает мужа на публичных мероприятиях. Фото, которые они публикуют в соцсетях, полны нежности — пара часто держится за руки и обнимает друг друга.

Ранее "Телеграф" публиковал основные положения из первой речи Залужного в качестве посла. Он призвал мир проснуться.