Не жирує: Балашов розповів, як виїхав до США та як йому там живеться

Бізнесмен веде свій канал у соціальних мережах та отримує з нього монетизацію

Відомий бізнесмен і політик, лідер партії "5.10" Геннадій Балашов, який виїхав з України 2022 року, зараз мешкає у Сполучених Штатах Америки. До великої кількості майна, яке він мав у Києві, Балашов зараз не має доступу, оскільки воно заарештоване, а в Штатах він живе не на широку ногу, економить.

Про це бізнесмен розповів "Телеграфу" у матеріалі: "У Путіна є два страхи: Балашов про розділ України, "армію, мову, віру" та свій від’їзд до США".

Геннадій Балашов розповів, що ще 2021 року на нього почали порушувати кримінальні справи: щодо руйнування пам’ятника. Цього ж року був його виступ із критикою Зеленського. За словами бізнесмена, тоді почалися "якісь кручення навколо його персони".

"Мені не дали виїхати у 60 років на відпочинок за підробленим рішенням суду, а потім почали порушувати кримінальні справи. Я нарахував, що з 2016 року їх назбиралося вже сім. Три справи дійшли до суду. Я, в принципі, думав, що в суді все закриватимемо, але суд не призначали тривалий час, чи не рік, нічого не було", — розповідає Балашов.

Коли почалася війна, він, як сам стверджує, зіткнувся з багатьма труднощами: опинився на 17-му поверсі, ліфт не працює, електрики немає. Тоді Балашов подумав, щоб переїхати до США.

"І тут же мені прилетіла повістка до суду. Я повідомив своє нове місце проживання, суддя повідомила, що розглядатиме мою справу у віддаленому режимі. Приходять електронні повістки, я ночами сиджу в ефірі, чекаю на суд, а мені повідомляють — "прокурор не з’явився", "слідчий не з’явився". Потім суддя йде на пенсію, призначають іншого, і відразу мені "паяють" повістку і оголошують у розшук. Тепер я в розшуку і при явці на територію України я буду заарештований на 48 годин і доставлений до суду. А далі, зважаючи на все, продовжиться те, що й було: мене, можливо, триматимуть, як Червінського чи Дубинського", — пояснив співрозмовник.

Сам Балашов вважає, що це була "загальна установка". Тобто, тоді, на його думку, взялися за людей, які мають гроші, оскільки великі бізнесмени "закінчилися".

"Збудували "піраміду", порушили нескінченну кількість кримінальних справ на підприємців. Оскільки великі бізнесмени закінчилися ("знежирили" олігархів), вони [влада] почали дивитися на людей з грошима. Це забудовники, люди, у яких бізнес більш-менш ішов, і вони за 20–30 років накопичили гроші, робили угоди купівлі-продажу. Було прийнято статтю 212 (Умисне ухилення від сплати податків. — Ред. ), брали старі акти купівлі-продажу, які оформлені нотаріально, за них сплачено податки, держава не мала жодних претензій, а у прокурора та слідчого виникали претензії. І почали виходити на політиків", — вважає бізнесмен.

У Києві Балашов мав велику кількість нерухомості, а у 2021 році суддя за клопотанням слідчого БЕБ заарештувала все майно за угоду по квартирі, яка була за три роки до цього.

"Я до цього майна доступу не маю. Угода на 200 тисяч доларів, а арештовують майно на 10 мільйонів. Ну це, звісно, круто. Це почерк прокуратури: максимальну кількість нерухомості заарештувати, щоб людина не могла рухатися і вліпити максимальну заставу, щоб "порозумнішала" і відкуплялася. Це все вичавлювання грошей", — пояснює Балашов.

Додамо, що раніше він був членом української лібертаріанської політичної партії, зареєстрованої 20 березня 2014 року під назвою "5.10". Зараз, як стверджує співрозмовник, ця партія функціонує, вона звітує, але зараз вона в "сплячому" режимі.

"Партія готова до виборів, може брати участь. Тут тільки питання, чи коштуватимуть і, чи буде група людей, які хочуть поборотися за владу під гаслами лібертаріанської партії "5.10", — додав співрозмовник "Телеграфа".

Тобто, на наступних виборах, хоч би як вони відбулися, "5.10" має всі шанси бути представленою. Балашов підкреслив, що якби були гроші на партію, то він уже зараз би все кинув би й повернувся б.

"Але оскільки зараз все одно нічого не можеш зробити через воєнний стан, то яка різниця — я зараз приїду або через рік. Від цього моє становище в суді не зміниться", — сказав він.

У Сполучених Штатах Америки Балашов, до речі, веде свій канал у соціальних мережах та отримує з нього монетизацію. Там приблизно 100-150 тисяч переглядів практично щодня. Однак цієї монетизації не вистачає, щоб жити на втіху.

"Як я можу жити на цю монетизацію в Америці? Америка дуже дорога країна, щоб жити так, як ми жили в Києві. Заощаджуємо…", — підсумував Балашов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Геннадія Балашова у 2021 році, бувши головою партії "5.10", було затримано поліцією Києва. Тоді всю ніч він провів у СІЗО. У мережі повідомляли, що, за попередніми даними, він побився зі співробітником правоохоронних органів.