Не жирует: Балашов рассказал, как уехал в США и как ему там живется

Бизнесмен ведет свой канал в социальных сетях и получает с него монетизацию

Известный бизнесмен и политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, уехавший из Украины в 2022 году, сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки. К большому количеству имущества, которое у него было в Киеве, Балашов сейчас не имеет доступа, поскольку оно арестовано, а в Штатах он живет не на широкую ногу, экономит.

Об этом бизнесмен рассказал "Телеграфу" в материале: "У Путина есть два страха: Балашов про раздел Украины, "армію, мову, віру" и свой отъезд в США".

Геннадий Балашов рассказал, что еще в 2021 году на него начали заводить уголовные дела: по разрушению памятника. В этом же году было его выступление с критикой Зеленского. По словам бизнесмена, тогда начались "какие-то кручения вокруг его персоны".

"Мне не дали выехать в 60 лет на отдых по поддельному решению суда, а потом начали возбуждать уголовные дела. Я насчитал, что с 2016 года их накопилось уже семь. Три дела дошли до суда. Я, в принципе, думал, что в суде будем все закрывать, но суд не назначали длительное время, чуть ли не год, ничего не было", — рассказывает Балашов.

Когда началась война он, как сам утверждает, столкнулся с многими трудностями: оказался на 17-м этаже, лифт не работает, электричества нет. Тогда Балашов подумал о том, чтобы переехать в США.

"И тут же мне прилетела повестка в суд. Я сообщил свое новое место жительства, судья сообщила, что будет рассматривать мое дело в удаленном режиме. Приходят электронные повестки, я по ночам сижу в эфире, жду суда, а мне сообщают — "прокурор не явился", "следователь не явился". Потом судья уходит на пенсию, назначают другого, и тут же мне "паяют" повестку и объявляют в розыск. Теперь я в розыске и при явке на территорию Украины я по-любому буду арестован на 48 часов и доставлен в суд. А дальше, судя по всему, продолжится то, что и было: меня, возможно, будут держать, как Червинского или Дубинского", — объяснил собеседник.

Сам Балашов думает, что это была "общая установка". То есть, тогда, по его мнению, взялись за людей, у которых есть деньги, так как большие бизнесмены "закончились".

"Построили "пирамиду", завели бесконечное количество уголовных дел на предпринимателей. Так как большие бизнесмены закончились ("обезжирили" олигархов), они [власть] начали смотреть на людей с деньгами. Это застройщики, люди, у которых бизнес более-менее шел, и они за 20–30 лет накопили деньги, совершали сделки купли-продажи. Была принята статья 212 (Умышленное уклонение от уплаты налогов. — Ред.), брали старые акты купли-продажи, которые оформлены нотариально, за них уплачены налоги, государство не имело никаких претензий, а у прокурора и следователя возникали претензии. И начали выходить на политиков", — считает бизнесмен.

В Киеве у Балашова было большое количество недвижимости, а в 2021 году судья по ходатайству следователя БЭБ арестовала все имущество за сделку по квартире, которая была за три года до этого.

"Я к этому имуществу доступа не имею. Сделка на 200 тысяч долларов, а арестовывают имущество на 10 миллионов. Ну это, конечно, круто. Это почерк прокуратуры: максимальное количество недвижимости арестовать, чтобы человек не мог двигаться и влепить максимальный залог, чтобы "поумнел" и откупался. Это все выжимка денег", — поясняет Балашов.

Добавим, что ранее он состоял в украинской либертарианской политической партии, зарегистрированной 20 марта 2014 года под названием "5.10". Сейчас, как утверждает собеседник, эта партия функционирует, она сдает отчеты, но сейчас она в "спящем" режиме.

"Партия готова к выборам, может участвовать. Здесь только вопрос, будут ли средства и будет ли группа людей, которые хотят побороться за власть под лозунгами либертарианской партии "5.10", — добавил собеседник "Телеграфа".

То есть, на следующих выборах, когда бы они ни состоялись, "5.10" имеет все шансы быть представленной. Балашов подчеркнул, что если бы были деньги на партию, то он бы уже сейчас все бросил и вернулся бы.

"Но так как сейчас все равно ничего не можешь сделать из-за военного положения, то какая разница — я сейчас приеду или через год. От этого мое положение в суде не поменяется", — сказал он.

В Соединенных Штатах Америки Балашов, к слову, ведет свой канал в социальных сетях и получает с него монетизацию. Там примерно 100-150 тысяч просмотров практически каждый день. Однако этой монетизации не хватает, чтобы жить в свое удовольствие.

"Как я могу жить на эту монетизацию в Америке? Америка весьма дорогая страна, чтобы жить так, как мы жили в Киеве. Экономим…", — подытожил Балашов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Геннадий Балашов в 2021 году, будучи главой партии "5.10", был задержан полицией Киева. Тогда всю ночь он провел в СИЗО. В сети сообщали, что, по предварительным данным, он подрался с сотрудником правоохранительных органов.