Синяя ветка метро в Киеве заработает уже осенью? Эксперт развеял оптимистические прогнозы Кличко

Киевские власти должны устроить техническое обследование всех ветвей метро

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко выразил сомнения в том, что осенью в киевской подземке заработает синяя ветка метро. По его мнению, торопиться с заявлениями о скором открытии не стоит.

Такое заявление Попенко сделал в эфире День.Live. Он отметил, что к подобным выводам наталкивает опыт.

"Как показывает опыт таких техногенных аварий, а это является техногенной аварией, восстановление в такой ситуации может затянуться на год, на два. Как показывает практика строительства советского метро, а это советское метро, то восстановление такой ветви при аварии в конце 70-х годов или в начале 80-х годов в Санкт-Петербурге продолжалось десять лет", — отметил Попенко.

"Я не стал бы заявлять, что мы все осенью поедем по этой ветке", — сказал глава союза.

По мнению Попенко, киевские власти должны устроить техническое обследование всех ветвей метро, всех сетей, всех мостов, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находится указанная инфраструктура Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "синяя" ветка столичного метрополитена может стать вообще бесполезной и потерять свою целесообразность. Это произойдет в том случае, если тоннель между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" будет закрыт на время плановых работ.