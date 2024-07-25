Скандал на Хмельнитчине: кадровые споры фактически заблокировали работу налоговой

В скандал пришлось вмешаться и правоохранителям

В четверг, 25 июля, Главное управление ГНС в Хмельницкой области якобы заблокировали. На несколько часов работа налоговой фактически остановилась, а все из-за кадровых перипетий.

Об этом сообщает Влад Сидоренко, администратор Telegram-канала "Свободный". По его словам, работу налоговой заблокировал Сергей Забашта, ныне уже бывший руководитель ГНС в Хмельницкой области.

Как отмечает "Свободный", суд восстановил бывшую руководительницу налоговой Ирину Зленко в статусе главы ГУ ГНС в Хмельницкой области. Сергей Забашта, назначенный главой налоговой после того, как с этой должности отстранили Зленко, "убежал с рабочего места и скрывается".

По информации канала, впоследствии в налоговую прибыли правоохранители.

"Фунт Гетьманцева (так автор называет Сергея Забашту) прячется в здании и не хочет выходить", — говорится в сообщении.

Позже, как утверждает администратор канала, стало известно о том, что заблокировал налоговую Хмельницкую область именно Сергей Забашта, которого Сидоренко напрямую связывает с главой налогового комитета Рады Данилом Гетманцевым.

"Кабинет со спецсвязью брошен. Печать, ключи и другие атрибуты заблокированы", — написал Сидоренко.

Уже через несколько минут автор канала сделал очередное сообщение, в котором опубликовал решение апелляционного суда, которое вступило в законную силу 3 дня назад. В этом решении отмечено, что Ирина Зленко восстановлена в статусе председателя ГУ ГНС в Хмельницкой области.

В комментарии канала "Свободный", похоже нашедшийся Сергей Забашта заявил о том, что призывает центральный аппарат ГНС Украины и лично Татьяну Кириенко решить скандал в Хмельницкой области.

Контекст

30 января 2024 налоговики Хмельнитчины подписали коллективное обращение в Офис Президента, Парламента, Минфина и в центральный аппарат Государственной налоговой службы, в котором просили оставить главой Ирину Зленко. По их словам, до них дошла информация о том, что должностное лицо планируют уволить, поэтому публично встали на его защиту. Об этом сообщало издание "ХМ-Инсайд".

Однако, уже 8 февраля исполняющим обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Хмельницкой области был назначен Сергей Забашта. Его предшественница – Ирина Зленко получила должность заместительницы.

"В то же время с официальной страницы Facebook ГНС в Хмельницкой области исчезла публикация, в которой коллектив публично выступил против увольнения Ирины Зленко с должности главного налоговика Хмельницкой области. Также исчезла ссылка на сюжет местного телеканала о кадровых перипетиях в налоговой службе", — пишет издание.

Чем закончились кадровые споры в ГУ ГНС Хмельницкой области неизвестно. Однако, как отметил Сергей Забашта, он признает решение суда о том, что руководителем ГУ ГНС в Хмельницкой области является Ирина Зленко.

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