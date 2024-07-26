Самый сложный период уже пройден: глава "Укрэнерго" рассказал, когда отключений света станет еще меньше

Ситуация будет постепенно улучшаться

В последние дни в Украине заметно сократились почасовые отключения света. Сейчас есть все причины ожидать, что самый сложный период уже пройден.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он напомнил, что страна прошла очень сложные недели.

"Сейчас действительно ситуация улучшилась. Это прежде всего связано с тем, что наконец-то спала эта абсолютно аномальная, рекордная жара, и поэтому уменьшилось потребление электроэнергии. И также это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности, которые добавляют мощности в энергосистему и сокращают дефицит", — отметил он.

Кудрицкий подчеркнул, что сейчас вместо сложного режима, когда одновременно выключались 3-4 очереди потребителей, у нас есть 1-2. По его словам, эти очереди применяются в зависимости от времени суток. В то же время глава правления "Укрэнерго" заявил, что в некоторые часы появляется возможность вообще не применять графики отключений.

По его словам, если не будет новых масштабных повреждений электростанций, ситуация будет иметь тенденцию к улучшению в следующие несколько недель. Кудрицкий отметил, что сейчас ситуация стабилизирована и будет иметь тенденцию к определенному улучшению.

Кроме того, он подчеркнул, что сентябре-октябре есть хорошие шансы пройти этот период с минимальными отключениями или совсем без них. По словам Кудрицкого, эти осенние месяцы ожидаются гораздо легче, чем июль. В то же время он в очередной раз подчеркнул, что такой сценарий возможен при отсутствии новых вражеских атак на энергетику и аномальных погодных явлений.

Напомним, что последние несколько дней с 22 июля отключений света в Украине стало меньше. Одной из главных причин стало то, что после ремонта был запущен еще один энергоблок АЭС, а также спад жары и нормализация среднесуточных показателей температуры, что снизило нагрузку на энергосистему.