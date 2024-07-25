Виписував ліки на "мертві душі": у Дніпрі спіймали сімейного лікаря-махінатора

За два роки медик виписав понад 1600 фальшивих електронних рецептів

У Дніпрі вручили підозру злочинній групі з чотирьох людей, організатором якої був сімейний лікар. Вона діяла два роки, і за цей час було виписано понад 1600 фальшивих електронних рецептів, за "погашення" яких співучасники отримали більш як мільйон гривень державних коштів.

Підозрювані створювали фейкові акаунти у медичній системі HELSI чи використовували дані померлих осіб. На них виписували ліки. Потім через поплічників-фармацевтів забирали грошову компенсацію за державною програмою "Доступні ліки", повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

"Їм інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, що заподіяли значну шкоду (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України)", ― йдеться у повідомленні.

У фігурантів справи провели обшуки. Правоохоронці вилучили:

гроші;

документи;

чорнові записи;

комп’ютерну техніку;

мобільні телефони.

Зазначимо, що прокуратура ініціювала питання щодо позбавлення ліцензій тих аптечних закладів, працівники яких були причетними до вчинення цього кримінального правопорушення. Злочинна група ошукала державу на понад мільйон гривень.

Для довідки: державна програма "Доступні ліки" була запроваджена для того, аби українці могли зекономити на медикаментах. У перелік лікарських засобів входять препарати для лікування та профілактики деяких хвороб. наприклад, бронхіальної астми, цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи.

"Телеграф" раніше повідомляв, що у Дніпрі нетверезий водій їздив з правами померлого родича. Правоохоронці дізнались про це, зупинивши авто через порушення правил дорожнього руху.