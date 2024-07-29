"Ми не могли чекати": чому військові можуть залишитись без зарплат і куди ділись гроші

Багатьом українцям не сподобається розв’язання проблеми

Після заяви народної депутатки від "Слуги народу" Роксолани Підласи про те, що гроші на зарплати військовим закінчаться восени, ситуацію прокоментував голова Комітету економістів України Андрій Новак. За його словами, фінанси, які були виділені на грошове забезпечення, витратили на зброю, допоки затримувалась допомога від США.

Про це Новак розповів у етері телеканалу "Київ24". Економіст стверджує, що уряд був вимушений взяти кошти з зарплат військових, а тепер необхідно перерозподілити бюджет.

Чому військові можуть залишитись без зарплат

"Допомога затрималась (від США ― ред.). Як ми розуміємо, війна не затримувалась на цей час, і ЗСУ потребували не менше, а навіть більше засобів для того, щоб стримувати чергову спробу наступу (росіян ― ред.)", ― сказав Новак.

Сили оборони не могли чекати, коли надійде допомога від США. Тим паче що росіяни розпочали повторний наступ на Харківщину. Уряд перерозподілив бюджет та придбав на гроші для зарплат необхідне озброєння.

"Ми не могли чекати, коли та американська допомога надійде, тому прийшлося уряду з власних джерел, тобто з власного бюджету, виділити оперативно, терміново кошти, які були призначені за бюджетним розписом на виплату зарплат в кінці цього року, ці кошти перенаправити терміново на початку цього року на те необхідне, що було потрібне для Сил оборони", ― сказав Новак.

Нещодавно голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа розповіла, чому Кабмін повинен терміново підняти податки. Якщо не зробити цього до середини вересня, то вже восени військові залишаться без зарплат.

На потреби Сил оборони потрібно 500 мільярдів гривень. Це не лише зарплати військовослужбовців, а й закупівля та ремонт техніки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні збільшаться податки. Якщо відповідний законопроєкт приймуть, то продати чи купити квартиру буде важче, особливо якщо це не перша угода за рік.