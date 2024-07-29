"Мы не могли ждать": почему военные могут остаться без зарплат и куда делись деньги

Многим украинцам не понравится решение проблемы

После заявления народного депутата от "Слуги народа" Роксоланы Пидласы о том, что деньги на зарплаты военным закончатся осенью, ситуацию прокомментировал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, финансы, выделенные на денежное довольствие, потратили на оружие, пока задерживалась помощь от США.

Об этом Новак рассказал в эфире телеканала "Киев24". Экономист утверждает, что правительство было вынуждено взять средства из зарплат военных, а теперь необходимо перераспределить бюджет.

Почему военные могут остаться без зарплат

"Помощь задержалась (от США ― ред.). Как мы понимаем, война не задерживалась на это время, и ВСУ нужно было не меньше, а даже больше средств для того, чтобы сдерживать очередную попытку наступления (россиян ― ред.)", ― сказал Новак.

Силы обороны не могли ждать, когда придет помощь от США. Тем более, что россияне начали повторное наступление на Харьковщину. Правительство перераспределило бюджет и приобрело на деньги для зарплат необходимое вооружение.

"Мы не могли ждать, когда та американская помощь поступит, поэтому пришлось правительству из собственных источников, то есть из собственного бюджета, выделить оперативно, срочно средства, назначенные по бюджетной росписи на выплату зарплат в конце этого года, эти средства перенаправить срочно в начале этого года на то необходимое, что требовалось для Сил обороны", ― сказал Новак.

Недавно глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказала, почему Кабмин должен срочно поднять налоги. Если этого не сделать до середины сентября, то уже осенью военные останутся без зарплат.

На нужды Сил обороны нужно 500 миллиардов гривен. Это не только зарплаты военнослужащих, но также закупка и ремонт техники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине увеличатся налоги. Если соответствующий законопроект примут, то продать или купить квартиру будет труднее, особенно если это не первая сделка за год.